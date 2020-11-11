Житель Бурятии припрятал марихуану в котельной









Днём 9 ноября сотрудники управления наркоконтроля в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии задержали 58-летнего местного жителя. В котельной дома мужчины полицейские обнаружили и в присутствии двух понятых изъяли мешок с двумя килограммами марихуаны.Установлено, что наркотическое средство мужчина собрал несколькими днями ранее. Предварительно, у него установлен факт потребления запрещённого вещества.В последний раз он привлекался к уголовной ответственности около 15 лет назад.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.