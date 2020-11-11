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Житель Бурятии припрятал марихуану в котельной

Житель Бурятии припрятал марихуану в котельной
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Наркотики он припрятал для себя

Днём 9 ноября сотрудники управления наркоконтроля в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии задержали 58-летнего местного жителя. В котельной дома мужчины полицейские обнаружили и в присутствии двух понятых изъяли мешок с двумя килограммами марихуаны.

Установлено, что наркотическое средство мужчина собрал несколькими днями ранее. Предварительно, у него установлен факт потребления запрещённого вещества.

В последний раз он привлекался к уголовной ответственности около 15 лет назад.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.



наркотики марихуана
 
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