16-летняя улан-удэнка обокрала таксиста

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Пассажирка попросила телефон, чтобы позвонить родителям



Днём 1 ноября в полицию Октябрьского района с заявлением о снятии восьми тысяч рублей с банковского счета обратился 33-летний улан-удэнец.



Мужчина рассказал полицейским, что иногда подрабатывает частным извозом. Накануне ночью он подвозил трёх девушек, одна из которых попросила сотовый телефон, чтобы позвонить родителям. После того, как девушка вернула гаджет и вышла, он обнаружил что посредством услуги мобильный банк с банковского счёта была переведены деньги.



Полицейские задержали подозреваемую, ей 16 лет. Девушка призналась, что во время поездки попросила у водителя сотовый телефон для звонка. Но увидев подключенный мобильный банк, перевела деньги на счёт своей знакомой, живущей другом городе.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.



Сейчас девушка полностью возместила причинённый ущерб, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





