 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

«Менеджер биржи» развёл читинца на 2,4 млн рублей

«Менеджер биржи» развёл читинца на 2,4 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ради прибыли потерпевший взял крупный кредит

9 ноября в дежурную часть УМВД России по городу Чите с сообщением о мошенничестве обратился 34-летний местный житель.

- Установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный, который представился менеджером, предложил заработать на бирже. Имея небольшой опыт, мужчина согласился и с постоянной периодичностью пополнял открытый якобы на его имя счёт. Через некоторое время злоумышленник сообщил о том, что мужчина может получить накопившуюся прибыль, однако для этого необходимо внести на счёт сумму, равную сумме прибыли. Побоявшись потерять уже внесённые денежные средства, заявитель взял крупный кредит. После этого связь со злоумышленником пропала. В результате читинец лишился 2,4 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности звонившего. Возбуждено уголовное дело.
мошенничество Забайкальский край Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Менеджер биржи» развёл читинца на 2,4 млн рублей
«Менеджер биржи» развёл читинца на 2,4 млн рублей
Происшествия, 11.11.2020
Ради прибыли потерпевший взял крупный кредит
Дело о гибели 19 человек в ДТП в Забайкалье ушло в суд
Дело о гибели 19 человек в ДТП в Забайкалье ушло в суд
Происшествия, 11.11.2020
Перед судом предстанет предприниматель, организовывавший пассажирские перевозки
ДТП в Бурятии унесли жизни 93 человек
ДТП в Бурятии унесли жизни 93 человек
Происшествия, 11.11.2020
ГИБДД озвучила статистику за девять месяцев
В Иркутской области администратор магазина предлагал взятку полицейскому
В Иркутской области администратор магазина предлагал взятку полицейскому
Происшествия, 11.11.2020
Попытка взятки зафиксирована в опорном пункте полиции
Сельчанин приехал в Читу и ограбил прохожего
Сельчанин приехал в Читу и ограбил прохожего
Происшествия, 11.11.2020
Потерпевший отказал ему в сигарете
Улан-удэнка засудила кидавшегося палочками барабанщика
Улан-удэнка засудила кидавшегося палочками барабанщика
Происшествия, 11.11.2020
Барабанная палочка травмировала зрительницу крупного концерта на площади Советов
Улан-удэнцы толкали грузовик по гололёду
Улан-удэнцы толкали грузовик по гололёду
Происшествия, 11.11.2020
Машины буксуют на скользком подъёме в центре
16-летняя улан-удэнка обокрала таксиста
16-летняя улан-удэнка обокрала таксиста
Происшествия, 11.11.2020
Пассажирка попросила телефон, чтобы позвонить родителям
В Бурятии загрызенную собакой девочку нашёл её отец
В Бурятии загрызенную собакой девочку нашёл её отец
Происшествия, 11.11.2020
Стали известны подробности трагедии с девочкой, которую до смерти закусала собака

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^