«Менеджер биржи» развёл читинца на 2,4 млн рублей

Ради прибыли потерпевший взял крупный кредит



9 ноября в дежурную часть УМВД России по городу Чите с сообщением о мошенничестве обратился 34-летний местный житель.



- Установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный, который представился менеджером, предложил заработать на бирже. Имея небольшой опыт, мужчина согласился и с постоянной периодичностью пополнял открытый якобы на его имя счёт. Через некоторое время злоумышленник сообщил о том, что мужчина может получить накопившуюся прибыль, однако для этого необходимо внести на счёт сумму, равную сумме прибыли. Побоявшись потерять уже внесённые денежные средства, заявитель взял крупный кредит. После этого связь со злоумышленником пропала. В результате читинец лишился 2,4 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности звонившего. Возбуждено уголовное дело.

