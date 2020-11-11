В Иркутской области полицейского пытались подкупить тысячей рублей

Взятку предлагал пассажир поезда



В городе Усть-Кут Иркутской области пассажир поезда осуждён за покушение на дачу взятки транспортному полицейскому.



Мужчина ехал в пассажирском поезде сообщением «Нерюнгри – Тайшет». За распитие алкоголя в запрещённых местах он был приглашён полицейским для составления протокола. Желая избежать привлечения к ответственности, мужчина передал сотруднику полиции 1 150 рублей, однако сотрудник отказался от денег.



С учётом полного признания вины пассажиру назначено наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

