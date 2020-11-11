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В Иркутской области полицейского пытались подкупить тысячей рублей

В Иркутской области полицейского пытались подкупить тысячей рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Взятку предлагал пассажир поезда

В городе Усть-Кут Иркутской области пассажир поезда осуждён за покушение на дачу взятки транспортному полицейскому.

Мужчина ехал в пассажирском поезде сообщением «Нерюнгри – Тайшет». За распитие алкоголя в запрещённых местах он был приглашён полицейским для составления протокола. Желая избежать привлечения к ответственности, мужчина передал сотруднику полиции 1 150 рублей, однако сотрудник отказался от денег.

С учётом полного признания вины пассажиру назначено наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
покушение на дачу взятки должностному лицу
 
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