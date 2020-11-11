Пьяный житель Бурятии ограбил прохожего и едва не убил двух человек

Пьянка стоила мужчине лишения свободы



Жителя Бурятии признан виновным в покушении на убийство, а также в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и грабеже.



Преступления произошли в Иволгинском районе. В тот день мужчина в компании знакомых распивал алкоголь. Последствия пьянки оказались печальными.



В половине одиннадцатого часа вечера нетрезвый мужчина увидел прохожего с рюкзаком. Сперва его попросили «угостить сигареткой». Затем пьяный грабитель вместе с другом толкнули прохожего в спину, уронили на землю и схватили кепку и рюкзак. В рюкзаке не оказалось ничего дорогостоящего – только документы, одежда, бутылка минеральной воды, ветровка, лекарства и игральные карты.



После грабежа приятели встретили на улице знакомых и напросились к ним на застолье. В гостях мужчина уснул, а разбудили его крики – хозяева просили покинуть дом.



В какой-то момент пьяный гость достал складной нож и замахнулся на выгонявшего их мужчину. Он нанёс два удара в живот.



После нападавший выбежал на улицу, за ним кинулся ещё один человек, вероятно, друг раненого хозяина дома. Завязалась драка, в которой пьяный ударил ножом своего соперника.



Обоим пострадавшим вовремя была оказана медицинская помощь, это спасло им жизни.



Устроивший поножовщину сельчанин ранее не судим, но по месту жительства характеризуется отрицательно.



При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств Иволгинский районный суд учёл признание вины и раскаяние в содеянном, а также частичное возмещение награбленного.



Суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

