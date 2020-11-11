Водитель «Урала» погиб
В Иркутской области водитель мотоцикла «Урал» совершил столкновение с локомотивом, во время движения подвижного состава через железнодорожный переезд. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 ноября в 18 часов 45 минут по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде №4844 Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном на участке Шуба-Тулюшка.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель погиб.
На график движения поездов инцидент не повлиял, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутской области мотоцикл столкнулся с поездом
Происшествия, Фото:
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