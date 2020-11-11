В Иркутской области поймали лесорубов в местности Пьяная

Ущерб составил 370 тысяч рублей, а объём вырубленных лиственниц превысил 30 кубометров.





33-летний участник группы по ходатайству следствия судом заключен под стражу. Его вероятному 39-летнему соучастнику избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Организатор преступления устанавливается.







В Осинском районе Иркутской области в местности Пьяная выявили незаконную рубку лиственниц.Полицейские задержали четырёх мужчин в возрасте от 33 до 50 лет, уроженцев Осинского района. Один из них – 39-летний мужчина, трижды судимый за рубку леса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.На месте происшествия изъят грузовик «Камаз», трактор, бензопила и лес, они помещены на специализированную площадку.Сотрудники полиции устанавливают канал сбыта похищенной древесины.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере».В качестве наказания за указанное деяние статьей Кодекса предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет.