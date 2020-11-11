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В Иркутской области поймали лесорубов в местности Пьяная

В Иркутской области поймали лесорубов в местности Пьяная
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Устанавливается канал сбыта лиственницы

В Осинском районе Иркутской области в местности Пьяная выявили незаконную рубку лиственниц.

Полицейские задержали четырёх мужчин в возрасте от 33 до 50 лет, уроженцев Осинского района. Один из них – 39-летний мужчина, трижды судимый за рубку леса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Ущерб составил 370 тысяч рублей, а объём вырубленных лиственниц превысил 30 кубометров.


На месте происшествия изъят грузовик «Камаз», трактор, бензопила и лес, они помещены на специализированную площадку.

Сотрудники полиции устанавливают канал сбыта похищенной древесины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере».В качестве наказания за указанное деяние статьей Кодекса предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет.

33-летний участник группы по ходатайству следствия судом заключен под стражу. Его вероятному 39-летнему соучастнику избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Организатор преступления устанавливается.

черные лесорубы
 
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