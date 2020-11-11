Переполох на автовокзале Улан-Удэ вызвал чёрный пакет

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ эвакуировали посетителей автовокзала, территория была оцеплена. В пресс-службе Росгвардии по Бурятии раскрыли подробности инцидента.
Как выяснилось, в фойе автовокзала обнаружили чёрный подозрительный пакет.
На место прибыла группа разминирования ОМОН Росгвардии. Они осмотрел полиэтиленовый пакет. В нём были всего лишь личные вещи и документы, не представляющие опасности, забытые кем-то из посетителей.
Росгвардейцы просят жителей Бурятии при обнаружении подозрительного предмета немедленно сообщать в полицию и МЧС. Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать вблизи мобильные телефоны и другие средства связи.