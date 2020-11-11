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Переполох на автовокзале Улан-Удэ вызвал чёрный пакет

Переполох на автовокзале Улан-Удэ вызвал чёрный пакет
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На автовокзал выезжали взрывотехники ОМОН

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ эвакуировали посетителей автовокзала, территория была оцеплена. В пресс-службе Росгвардии по Бурятии раскрыли подробности инцидента.

Как выяснилось, в фойе автовокзала обнаружили чёрный подозрительный пакет.

На место прибыла группа разминирования ОМОН Росгвардии. Они осмотрел полиэтиленовый пакет. В нём были всего лишь личные вещи и документы, не представляющие опасности, забытые кем-то из посетителей.


Росгвардейцы просят жителей Бурятии при обнаружении подозрительного предмета немедленно сообщать в полицию и МЧС. Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать вблизи мобильные телефоны и другие средства связи.


Росгвардия автовокзал
 
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