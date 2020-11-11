В Бурятии хозяин бросил горящую машину на трассе





Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Накануне в Бурятии автомобили горели на трассе и в гараже, об этих случаях рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.10 ноября в Тарбагатайском районе на 463 км трассы Улан-Удэ-Чита загорелся автомобиль «ВАЗ-2106».На момент прибытия подразделения пожарной части автомобиль был охвачен огнём. Хозяина машины на месте не было. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.Хозяин машины, который впоследствии вышел на связь, объяснил, что во время движения загорелась магнитола, а затем и приборная панель авто. Мужчина остановил машину и, не дождавшись пожарных, уехал на попутном автомобиле.В результате пожара машина уничтожена огнём.Также вчера в посёлке Селенгинск Кабанского района горел автомобиль, стоявший в гараже.На место возгорания выезжали пожарные Бурятского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. На момент их прибытия из гаража шёл дым.Пожарные проникли в гараж и ликвидировали возгорание. Выгорел салон.Причина произошедшего – замыкание аккумулятора машины.