В Бурятии тепловоз так перегрелся, что загорелся

Тепловоз тушили пожарные двух частей



Днём 10 октября в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии загорелся тепловоз.



- На место выезжали пожарные двух пожарных частей. На момент прибытия подразделений горело электрооборудование в тепловозе. Огнеборцы ликвидировали возможность дальнейшего распространения пламени, оперативно его потушив, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Сгорели два воздухофильтра, а также повреждена электропроводка.



Причина пожара – перегрев двигателя тепловоза и возникнувшее загорание электропроводки.





