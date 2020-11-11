Тепловоз тушили пожарные двух частей
Днём 10 октября в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии загорелся тепловоз.
- На место выезжали пожарные двух пожарных частей. На момент прибытия подразделений горело электрооборудование в тепловозе. Огнеборцы ликвидировали возможность дальнейшего распространения пламени, оперативно его потушив, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Сгорели два воздухофильтра, а также повреждена электропроводка.
Причина пожара – перегрев двигателя тепловоза и возникнувшее загорание электропроводки.
В Бурятии тепловоз так перегрелся, что загорелся
Происшествия, Фото:
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