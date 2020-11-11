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В Бурятии в ДТП из-за гололёда погиб мужчина

В Бурятии в ДТП из-за гололёда погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Машину занесло прямо на трал

Вчера вечером в местности Сухара Мухошибирского района Бурятии произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, легковой автомобиль «Тойота Алион» ехал в сторону села Мухоршибирь. Из-за гололёда машину занесло в трал, стоящий на обочине.

На помощь выезжали пожарные. На момент их прибытия двоих человек вытащили очевидцы. Один из них скончался на месте.

Второй был доставлен в центральную районную больницу Мухоршибирского района в тяжёлом состоянии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зафиксировано 1 ноября в Селенгинском районе: погиб водитель опрокинувшегося автомобиля.

Сегодня в местности Лев Гора в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП, после которого мужчину зажало в машине.
ДТП смерть
 
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