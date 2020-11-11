Машину занесло прямо на трал
Вчера вечером в местности Сухара Мухошибирского района Бурятии произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, легковой автомобиль «Тойота Алион» ехал в сторону села Мухоршибирь. Из-за гололёда машину занесло в трал, стоящий на обочине.
На помощь выезжали пожарные. На момент их прибытия двоих человек вытащили очевидцы. Один из них скончался на месте.
Второй был доставлен в центральную районную больницу Мухоршибирского района в тяжёлом состоянии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зафиксировано 1 ноября в Селенгинском районе: погиб водитель опрокинувшегося автомобиля.
Сегодня в местности Лев Гора в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП, после которого мужчину зажало в машине.
В Бурятии в ДТП из-за гололёда погиб мужчина
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Владелец автомобиля, несмотря на пожар, уехал на попутке
Тепловоз тушили пожарные двух частей
Машину занесло прямо на трал
ДТП произошло в местности Лев Гора
Они вынесли цифровую технику и телефон
В поисках денег женщина обыскала кухонный гарнитур
Вор пробрался в дом ночью, когда брат спал
Сборщикам кедровых орехов грозит уголовная ответственность
Инцидент произошёл сегодня утром
Дети и взрослые были госпитализированы
Сейчас вора разыскивают полицейские
Трагедия произошла в ограде дома
Задержаны четверо мужчин
Происшествия, 10.11.2020
Поставки производились из Ленинградской области
Происшествия, 10.11.2020
Женщина пропала ещё в июне