В Бурятии мужчину зажало в машине после ДТП

Пострадавший был госпитализирован в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.







Сегодня в местности Лев Гора, что в семи километрах от Тарбагатая в Бурятии произошло ДТП, после которого мужчину зажало в машине.Водитель автомобиля Mitsubishi Delica, двигаясь со стороны Улан-Удэ в сторону Тарбагатая, не справился с управлением и совершил опрокидывание.На место выехали работники пожарной части №43.- В салоне машины Mitsubishi Delica находился мужчина. Для извлечения его из автомобиля пожарные вскрыли боковую дверь, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.