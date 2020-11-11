В Бурятии мужчину зажало в машине после ДТП

ДТП произошло в местности Лев Гора
Сегодня в местности Лев Гора, что в семи километрах от Тарбагатая в Бурятии произошло ДТП, после которого мужчину зажало в машине.
Водитель автомобиля Mitsubishi Delica, двигаясь со стороны Улан-Удэ в сторону Тарбагатая, не справился с управлением и совершил опрокидывание.
На место выехали работники пожарной части №43.
- В салоне машины Mitsubishi Delica находился мужчина. Для извлечения его из автомобиля пожарные вскрыли боковую дверь, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пострадавший был госпитализирован в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
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