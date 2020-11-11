Жительницу пригорода Улан-Удэ обчистили гости сына

Они вынесли цифровую технику и телефон



5 ноября обокрали дом 56-летней жительницы села Поселье. Пока хозяйки не было, вор забрал цифровую технику и телефон.



Как оказалось, во время отсутствия дома хозяйки её 33-летний сын выпивал с двумя мужчинами, с которыми познакомился на автобусной остановке. Незнакомцы пожаловались, что им негде ночевать, и мужчина пригласил их к себе.



Когда от выпитого жилец дома уснул, один из гостей вынес телевизор и сотовый телефон. Однако телевизор оказался тяжёлым, и он спрятал его в соседнем заброшенном здании. Мобильный мужчина потерял.



Второй подозреваемый забрал ноутбук и затем сдал его в скупку. Компьютер уже изъят полицейскими.



- Оба гражданина ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Более того, очередные преступления они совершили, будучи осужденными за кражи: 41-летний мужчина – к исправительным работам, 20-летний – к отбытию наказания в виде лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





