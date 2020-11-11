В поисках денег женщина обыскала кухонный гарнитур
35-летняя жительница Баунтовского района Бурятии признана виновной в краже. Женщина украла деньги у своей знакомой, которая попросила её поливать цветы и доверила ключ от квартиры.
Спустя несколько дней после отъезда знакомой, женщина решила полить цветы, а заодно и проверить квартиру на предмет наличия денег. «Нужны были деньги, чтобы отдать долги в магазине, купить продукты», - рассказала позже женщина.
Обыскав кухонный гарнитур, гостья нашла среди посуды 12 тысяч рублей, которые она и украла.
Пропажу денег потерпевшая обнаружила по приезду. Причём хозяевам пришлось взламывать замок, поскольку квартира была заперта, а ключи приятельница не оставила и на телефонные звонки не отвечала.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл раскаяние подсудимой и признание вины, удовлетворительную характеристику, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, отсутствие судимостей. Помимо этого, женщина добровольно возместила причинённый ущерб.
Судом назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
Жительница Бурятии, поливая цветы, украла деньги
Происшествия, Фото:
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