Жительница Бурятии, поливая цветы, украла деньги

В поисках денег женщина обыскала кухонный гарнитур



35-летняя жительница Баунтовского района Бурятии признана виновной в краже. Женщина украла деньги у своей знакомой, которая попросила её поливать цветы и доверила ключ от квартиры.



Спустя несколько дней после отъезда знакомой, женщина решила полить цветы, а заодно и проверить квартиру на предмет наличия денег. «Нужны были деньги, чтобы отдать долги в магазине, купить продукты», - рассказала позже женщина.



Обыскав кухонный гарнитур, гостья нашла среди посуды 12 тысяч рублей, которые она и украла.



Пропажу денег потерпевшая обнаружила по приезду. Причём хозяевам пришлось взламывать замок, поскольку квартира была заперта, а ключи приятельница не оставила и на телефонные звонки не отвечала.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл раскаяние подсудимой и признание вины, удовлетворительную характеристику, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, отсутствие судимостей. Помимо этого, женщина добровольно возместила причинённый ущерб.



Судом назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

