Забайкалец арендовал сауну на украденные деньги брата

Вор пробрался в дом ночью, когда брат спал



У жителя села Хадакта Забайкальского края из дома украли 48 тысяч рублей. Кража произошла, когда мужчина спал, а дом был не заперт.



Полицейские задержали родного брата потерпевшего. В полицейском участке он признался в краже.



Оказалось, что накануне он был у брата в гостях и попросил одолжить денег, но получил отказ. Тогда мужчина дождался, когда брат уснёт, зашёл в дом и забрал деньги.



После этого он вызвал такси и уехал в Читу, где вместе с друзьями арендовал сауну и прогулял там все деньги. А чтобы отвести подозрения, наутро вернулся обратно в село.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





