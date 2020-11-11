Вор пробрался в дом ночью, когда брат спал
У жителя села Хадакта Забайкальского края из дома украли 48 тысяч рублей. Кража произошла, когда мужчина спал, а дом был не заперт.
Полицейские задержали родного брата потерпевшего. В полицейском участке он признался в краже.
Оказалось, что накануне он был у брата в гостях и попросил одолжить денег, но получил отказ. Тогда мужчина дождался, когда брат уснёт, зашёл в дом и забрал деньги.
После этого он вызвал такси и уехал в Читу, где вместе с друзьями арендовал сауну и прогулял там все деньги. А чтобы отвести подозрения, наутро вернулся обратно в село.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец арендовал сауну на украденные деньги брата
Происшествия, Фото:
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