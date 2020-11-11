Сборщики орехов из Бурятии ушли в Монголию

Сборщикам кедровых орехов грозит уголовная ответственность



На прошлой неделе сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали улан-удэнца, собиравшего кедровый орех в Закаменском районе. Мужчина остановили, так как он слишком близко подошёл к государственной границе без разрешительных документов.



Мужчина привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Бурятии.



Ещё пятерым гражданам не повезло. Собирая кедровый орех, они всё же пересекли границу России и ушли в Монголию. Произошло это недалеко от города Закаменск. Этим нарушителям грозит уголовная ответственность, сейчас проводятся следственные действия.



Согласно закону, хозяйственная, промысловая деятельность, в том числе выпас скота, в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы возможна только на основании разрешения, полученного в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии. В противном случае грозит штраф: на физических лиц до одной тысячи рублей, на должностных лиц – до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – до 10 тысяч рублей.







