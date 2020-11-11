Инцидент произошёл сегодня утром
Сегодня утром на улан-удэнском автовокзале обнаружили подозрительный предмет, сообщил источник «Байкал-Daily». На место прибыли сотрудники экстренных служб. Территорию оцепили, а посетителей эвакуировали.
По предварительным данным, обнаружена бесхозная сумка. Вероятно, сумку забыл кто-то из пассажиров автовокзала.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября пьяный житель Бурятии «заминировал» рынок «Народный» и автовокзал. Территорию также оцепляли, а посетителей эвакуировали.
В Улан-Удэ оцепили автовокзал
Происшествия, Фото:
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