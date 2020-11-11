Дети и взрослые были госпитализированы
9 ноября около 22 часов вечера 34-летний водитель Toyota Gaia, пошёл на обгон на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области. При завершении манёвра он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Тойота Калдина», за рулём которого был 53-летний мужчина.
В салоне автомобиля Toyota Gaia находились пассажиры: девушка 29 лет двое детей в возрасте 8 лет и 9 месяцев. Дети перевозились без специального детского кресла.
ДТП обошлось без жертв, однако все участники аварии были госпитализированы с травмами в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП попала машина с 8-летним ребёнком и младенцем
Происшествия, Фото:
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