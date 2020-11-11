В Улан-Удэ кража в аптеке попала на камеру

7 ноября в аптеке по улице Терешковой в Улан-Удэ произошла кража. Женщина оставила телефон на прилавке, когда расплачивалась за лекарства. Следующий покупатель забрал его себе. Ущерб составил восемь тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.







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Сотрудники полиции по подозрению в краже сотового телефона разыскивают мужчину, азиатской внешности, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы темные. Был одет в чёрную куртку, чёрные брюки. На лице медицинская маска.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8-902-531-00-31, 8-983-335-35-46 или 102 (112).