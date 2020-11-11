В Бурятии «чёрных лесорубов» задерживал ОМОН

Это произошло на днях в лесу в 10 километрах от села Орот Кижингинского района Бурятии. Сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии задержали четверых мужчин. Их поймали во время погрузки в тракторный прицеп незаконно заготовленной древесины.







Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.





