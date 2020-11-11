 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

В Бурятии «чёрных лесорубов» задерживал ОМОН

В Бурятии «чёрных лесорубов» задерживал ОМОН
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Задержаны четверо мужчин

В Кижингинском районе Бурятии бойцы спецподразделения Росгвардии задержали «чёрных лесорубов».

Это произошло на днях в лесу в 10 километрах от села Орот Кижингинского района Бурятии. Сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии задержали четверых мужчин. Их поймали во время погрузки в тракторный прицеп незаконно заготовленной древесины.


- Задержанные граждане незаконно вырубили 19 кубометров сосен. Ущерб, нанесённый лесному фонду, устанавливается. С места преступления изъяты трактор с прицепом, бензопила и древесина, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.


Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Хоринском районе Бурятии полицейские и лесники обнаружили незаконную рубку сосен в особо крупном размере.
черные лесорубы ОМОН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутск доставляли наркотики в банках со спортпитанием
В Иркутск доставляли наркотики в банках со спортпитанием
Происшествия, 10.11.2020
Поставки производились из Ленинградской области
Бурятию вновь «тряхнуло»
Бурятию вновь «тряхнуло»
Происшествия, 10.11.2020
Ощущались слабые толчки
В Бурятии рыбак провалился под лёд и погиб
В Бурятии рыбак провалился под лёд и погиб
Происшествия, 10.11.2020
В Бурятии зафиксирована первая жертва тонкого льда
В Улан-Удэ произошло нападение на Богородском острове
В Улан-Удэ произошло нападение на Богородском острове
Происшествия, 10.11.2020
Неадекватный мужчина напал на гуляющих супругов
Иркутянин убил двух мужчин, оскорбивших его девушку
Иркутянин убил двух мужчин, оскорбивших его девушку
Происшествия, 10.11.2020
Тело одно мужчины нашли на улице, второго – в частном доме
Под Иркутском два дома загорелись из-за скачка напряжения
Под Иркутском два дома загорелись из-за скачка напряжения
Происшествия, 10.11.2020
Пожарные сами заметили второе возгорание
В Забайкалье браконьеры застрелили благородных оленей
В Забайкалье браконьеры застрелили благородных оленей
Происшествия, 10.11.2020
У браконьеров изъяли три единицы оружия
В Улан-Удэ в ДТП развернуло «Тойоту»
В Улан-Удэ в ДТП развернуло «Тойоту»
Происшествия, 10.11.2020
Авария случилась напротив ЛВРЗ
В Бурятии за неделю пожары унесли жизни трёх человек
В Бурятии за неделю пожары унесли жизни трёх человек
Происшествия, 10.11.2020
В том числе погибла семилетняя девочка
В Бурятии парни в летней одежде едва не погибли в лесу
В Бурятии парни в летней одежде едва не погибли в лесу
Происшествия, 10.11.2020
«Если бы не приехали, к утру нашли бы не людей, а трупы», - рассказал спасатель
Дело о смерти сварщика на газопроводе в Амурской области ушло в суд
Происшествия, 10.11.2020
Заместитель Генпрокурора утвердил обвинительное заключение по делу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^