В Бурятии «чёрных лесорубов» задерживал ОМОН

В Кижингинском районе Бурятии бойцы спецподразделения Росгвардии задержали «чёрных лесорубов».
Это произошло на днях в лесу в 10 километрах от села Орот Кижингинского района Бурятии. Сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии задержали четверых мужчин. Их поймали во время погрузки в тракторный прицеп незаконно заготовленной древесины.
- Задержанные граждане незаконно вырубили 19 кубометров сосен. Ущерб, нанесённый лесному фонду, устанавливается. С места преступления изъяты трактор с прицепом, бензопила и древесина, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Хоринском районе Бурятии полицейские и лесники обнаружили незаконную рубку сосен в особо крупном размере.