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В Иркутск доставляли наркотики в банках со спортпитанием

В Иркутск доставляли наркотики в банках со спортпитанием
Происшествия,  Фото:МВД
Поставки производились из Ленинградской области

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли деятельность группы, поставлявшей наркотики в Иркутскую область из Ленинградской области.

- По данным следствия, злоумышленники приобретали наркотики в Ленинградской области. Затем, пользуясь услугами транспортно-логистических компаний, обеспечивали перевозку марихуаны и гашиша в упаковках со спортивным питанием. Сбыт в Иркутской области осуществлялся посредством двух интернет-магазинов, созданных на платформе мобильного мессенджера. Желающие приобрести наркотики оплачивали их стоимость криптовалютой и получали координаты тайников-закладок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Иркутске полицейские задержали 32-летнего предполагаемого лидера группы и двоих его сообщников. Ещё один подозреваемый задержан на территории Санкт-Петербурга и доставлен в Иркутскую область.

- В местах проживания задержанных обнаружено более килограмма наркотических средств. Примерная стоимость данной партии по ценам черного рынка составляет свыше полутора миллионов рублей. Также изъяты электронные весы, станок для вакуумной упаковки, сотовые телефоны, сим-карты, трафареты для нанесения рекламы интернет-магазинов, - добавила Ирина Волк.

Возбуждены четыре уголовных дела по статье 228.1 Уголовного кодекса. В отношении трёх ранее судимых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ещё один фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


наркотики
 
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