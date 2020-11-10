Ощущались слабые толчки
Сегодня в 09.49 в 25 км юго-восточнее посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5.
- Толчки ощущались слабые. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По предварительной информации, разрушений нет. Информация уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 ноября жители Бурятии почувствовали ощутимые подземные толчки. До республики докатились два землетрясения из Забайкальского края.
Справка:
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
Бурятию вновь «тряхнуло»
Происшествия, Фото:
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