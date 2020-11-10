В Улан-Удэ произошло нападение на Богородском острове

Неадекватный мужчина напал на гуляющих супругов



В Улан-Удэ ищут неизвестного агрессивного молодого человека, напавшего на гуляющую пару на Богородском острове.



Супруга пострадавшего рассказала в Сети, как это произошло. Во второй половине дня, 29 октября, муж с женой прогуливались по городу, они дошли до Богородского острова.



- Воздух степной, травами напоен. Шёл снег. Паслись лошади. Прошли километров пять-семь и подошли к висячему мосту. Вдалеке на лавочке отдыхали люди с детьми, - пишет женщина.



Внезапно к паре подбежал парень спортивного телосложения. Молодой человек начал обвинять супругов в том, что они выкинули мусор на острове.



- Объяснений о том, что мы проживаем на Саянах и не с руки нам оттуда нести мусор на Богородский, на него не действовали. Больше того, он напал на мужа, - добавляет автор.



Нападавший повалил на землю мужчину, несколько раз ударил его ногами и кулаками.



- Был очень агрессивен и явно не в себе. Кричал, чтобы мы достали телефоны и вызвали «ментов» - это его выражение. Сам же он достал телефон и изображал, что снимает нас, - пишет женщина.



После случившегося супруги пришли к выводу, что таким образом он хотел отобрать телефоны.



- Да ещё, при драке, у него высыпались из кармана составные части от шприцов. На другой день пришли на то же место, чтобы убедиться, что это были поршни, - там было чисто. Видимо, он вернулся и собрал, - рассказала улан-удэнка.



Пострадавший мужчина написал заявление в полицию. В МВД по Бурятии информацию о происшествии подтвердили. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.



- Сотрудниками полиции по заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности нападавшего. Со стороны заявителя в настоящее время в полицию не поступили документы, подтверждающие степень причинённого вреда здоровью. Уголовное дело не возбуждено. Проводится проверка, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел.



