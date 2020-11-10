Неадекватный мужчина напал на гуляющих супругов
В Улан-Удэ ищут неизвестного агрессивного молодого человека, напавшего на гуляющую пару на Богородском острове.
Супруга пострадавшего рассказала в Сети, как это произошло. Во второй половине дня, 29 октября, муж с женой прогуливались по городу, они дошли до Богородского острова.
- Воздух степной, травами напоен. Шёл снег. Паслись лошади. Прошли километров пять-семь и подошли к висячему мосту. Вдалеке на лавочке отдыхали люди с детьми, - пишет женщина.
Внезапно к паре подбежал парень спортивного телосложения. Молодой человек начал обвинять супругов в том, что они выкинули мусор на острове.
- Объяснений о том, что мы проживаем на Саянах и не с руки нам оттуда нести мусор на Богородский, на него не действовали. Больше того, он напал на мужа, - добавляет автор.
Нападавший повалил на землю мужчину, несколько раз ударил его ногами и кулаками.
- Был очень агрессивен и явно не в себе. Кричал, чтобы мы достали телефоны и вызвали «ментов» - это его выражение. Сам же он достал телефон и изображал, что снимает нас, - пишет женщина.
После случившегося супруги пришли к выводу, что таким образом он хотел отобрать телефоны.
- Да ещё, при драке, у него высыпались из кармана составные части от шприцов. На другой день пришли на то же место, чтобы убедиться, что это были поршни, - там было чисто. Видимо, он вернулся и собрал, - рассказала улан-удэнка.
Пострадавший мужчина написал заявление в полицию. В МВД по Бурятии информацию о происшествии подтвердили. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.
- Сотрудниками полиции по заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности нападавшего. Со стороны заявителя в настоящее время в полицию не поступили документы, подтверждающие степень причинённого вреда здоровью. Уголовное дело не возбуждено. Проводится проверка, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел.
В Улан-Удэ произошло нападение на Богородском острове
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии зафиксирована первая жертва тонкого льда
Неадекватный мужчина напал на гуляющих супругов
Тело одно мужчины нашли на улице, второго – в частном доме
Пожарные сами заметили второе возгорание
У браконьеров изъяли три единицы оружия
Авария случилась напротив ЛВРЗ
В том числе погибла семилетняя девочка
Пожары происходили один за другим
«Если бы не приехали, к утру нашли бы не людей, а трупы», - рассказал спасатель
Горели баня и дача
Парень впервые попал в автоаварию
Действия угонщиков попали на камеры видеонаблюдения
У него при себе было гашишное масло
Девушка испугалась уголовного преследования за «отмывание денег»
Во время спецоперации полиции в подпольном игорном заведении были игроки