Иркутянин убил двух мужчин, оскорбивших его девушку

Тело одного мужчины нашли на улице, второго – в частном доме



Вечером 8 ноября на улице в Куйбышевском районе Иркутска обнаружили тело 46-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Примерно в 300 метрах в частном доме от таких же ранений скончался 35-летний мужчина.



Следователи СКР и сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель.



Молодой человек задержан. Следователям на допросе он пояснил, что разозлился на своих знакомых после того, как они оскорбили его сожительницу.



- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

