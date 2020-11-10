Иркутянин убил двух мужчин, оскорбивших его девушку

Тело одного мужчины нашли на улице, второго – в частном доме
Вечером 8 ноября на улице в Куйбышевском районе Иркутска обнаружили тело 46-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Примерно в 300 метрах в частном доме от таких же ранений скончался 35-летний мужчина.
Следователи СКР и сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель.
Молодой человек задержан. Следователям на допросе он пояснил, что разозлился на своих знакомых после того, как они оскорбили его сожительницу.
- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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