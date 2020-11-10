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Иркутянин убил двух мужчин, оскорбивших его девушку

Иркутянин убил двух мужчин, оскорбивших его девушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело одного мужчины нашли на улице, второго – в частном доме

Вечером 8 ноября на улице в Куйбышевском районе Иркутска обнаружили тело 46-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Примерно в 300 метрах в частном доме от таких же ранений скончался 35-летний мужчина.

Следователи СКР и сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель.

Молодой человек задержан. Следователям на допросе он пояснил, что разозлился на своих знакомых после того, как они оскорбили его сожительницу.

- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
убийство
 
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