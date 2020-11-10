Пожарные сами заметили второе возгорание
9 ноября ближе к полудню пожарным Иркутской области сообщили о возгорании в садоводстве «Илга-3» на 14 километре Мельничной Пади в Иркутском районе. Когда спасатели приехали на место, огнём были охвачены жилой дом и гараж, стоящий рядом.
Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра. Были уничтожены дом, гараж и два автомобиля. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на другие постройки, находящиеся на участке.
- В ходе тушения этого пожара мы заметили клубы дыма, поднимающиеся в воздух, на соседней улице. В этот момент по рации от диспетчера получили сообщение о том, что через улицу изнутри горит еще один жилой дом. Один из пожарных караулов незамедлительно был направлен по указанному адресу. Двухэтажное жилое деревянное строение было охвачено пламенем, существовала угроза распространения огня на соседние участки, но это удалось предотвратить. Больше часа потребовалось на ликвидацию открытого горения. Дом получил повреждения на общей площади 40 квадратных метров, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 1 Иркутска Павел Токаревский.
На месте работали 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Для бесперебойной подачи воды был организован её подвоз с естественного водоёма, находящегося на расстоянии 12 километров от места пожара.
По предварительным данным, причиной пожаров мог стать скачок напряжения в сети из-за перегрузок на линии электропередач, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Под Иркутском два дома загорелись из-за скачка напряжения
Происшествия, Фото:
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