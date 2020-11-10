У браконьеров изъяли три единицы оружия
Незаконную добычу двух особей благородного оленя выявили на прошлой неделе в Кыринском районе Забайкальского края, сообщает пресс-служба краевого минприроды.
- Специалисты выявили незаконную добычу двух особей благородного оленя в Кыринском районе. Общий причинённый ущерб составил 420 тысяч рублей. У нарушителей изъяли три единицы незаконного огнестрельного оружия, - рассказал начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Александр Волков.
Согласно ст. 258 УК РФ, незаконная охота наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В Забайкалье браконьеры застрелили благородных оленей
Происшествия, Фото:
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