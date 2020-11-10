В Улан-Удэ в ДТП развернуло «Тойоту»

Авария случилась напротив ЛВРЗ



Вчера примерно в половине восьмого вечера напротив проходной ЛВРЗ в Улан-Удэ произошло ДТП.



По предварительным данным, автомобиль «Тойота Корона» двигался главной дороге в направлении центра города. Справа от неё выехал автомобиль «Тойота Калдина», которым управляла женщина. По словам очевидца, она не предоставила преимущество и произошло столкновение автомобиля.



По словам очевидца, иномарки получили сильные механические повреждения, от удара «Калдину» развернуло на 180 градусов, в результате были перекрыты полосы движения в обоих направлениях. Но к счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.





