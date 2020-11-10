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В посёлке в Иркутской области сожгли четыре здания

В посёлке в Иркутской области сожгли четыре здания
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожары происходили один за другим

Накануне вечером в посёлке Октябрьский Чунского района Иркутской области пожарным с разницей менее чем в полчаса начали поступать сообщения о возгораниях в неэксплуатируемых строениях. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 



Первое сообщение поступило в 16:21. На момент прибытия пожарных происходило интенсивное горение внутри заброшенного дома на улице Набережной. На тушение потребовалось менее 20 минут. В результате инцидента строение повреждено изнутри на площади 30 квадратных метров.

В ходе ликвидации последствий поступило второе сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения на улице Трактовая. К месту была направлена резервная техника. На момент их прибытия неэксплуатируемое строение было полностью охвачено огнём. Через 30 минут горение было ликвидировано на площади 60 квадратных метров.

На место происшествия для установления причин пожаров из посёлка Чунский прибыли дознаватели МЧС России и сотрудники полиции.



В 19:14 во время проведения доследственных мероприятий поступило сообщение о третьем пожаре в нежилом доме также на улице Трактовая. К месту были направлены по одной единице пожарной техники с двух предыдущих пожаров, где производилась разборка и проливка строительных конструкций. Было принято решение о привлечении дополнительных сил из посёлка Чунский.

В 19:49 поступило очередное сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении на улице 1-ой Алтайской. На момент прибытия подразделений здание было полностью охвачено огнём, обрушилась кровля. Существовала угроза распространения огня на расположенные рядом строения. Благодаря своевременной переброске дополнительных сил удалось избежать распространения огня и ликвидировать пожары в кратчайшие сроки.

К 22 часам 9 ноября все четыре пожара были полностью ликвидированы, пострадавших нет.



Дознаватели и сотрудники полиции установили двух подозреваемых в совершении поджогов. Один из мужчин 1993 года рождения ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за подобные деяния. В настоящее время с задержанными работают сотрудники полиции.


пожар Поджог
 
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