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В Бурятии парни в летней одежде едва не погибли в лесу

В Бурятии парни в летней одежде едва не погибли в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
«Если бы не приехали, к утру нашли бы не людей, а трупы», - рассказал спасатель

В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС привели слова спасателя Андрея Шубина. «Нас могут поднять в любой момент. Не один раз поднимали/вызывали среди ночи», - говорит спасатель.

Приводя пример, он вспоминает недавний случай, как на базу Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в два часа ночи поступил вызов. Спасатели поехали на Пыхту. Там два человека вышли на 32 километре и пошли искать зимовье.

- Чем эти люди думали, непонятно. На улице была ужасная погода: очень сильный ветер и снег по колено. Мы понимали, что на улице до такой степени холодно, что если мы сейчас не приедем, то к утру мы найдём не людей, а трупы. Хотя по телефону они сообщили нам, что разожгли костёр. Но при такой силе ветра костёр был бесполезен, - с переживанием делится спасатель.

Когда поисково-спасательный отряд прибыл на место, оказалось, что потерявшихся уже искали полицейские из Турунтаево. Но самостоятельно у них ничего не вышло.

- Вообще, достаточно тяжело в таких экстремальных условиях находиться в лесу, а тем более находить людей, если не знаешь, как правильно, - добавляет Андрей Шубин.

Спасатели обнаружили продрогших людей в 850 метрах от дороги. Именно там они изначально потеряли ориентирование на местности.

- На возвышенности ветер гораздо сильнее. Было невозможно холодно. К тому моменту, когда мы выводили парней, снега было по колено. Выяснилось, что они были одеты совершенно по-осеннему, даже почти по-летнему. Вот. Бывают и такие случаи. Экстремальные условия. Это тяжело неподготовленным людям. Поэтому, быть спасателем – призвание. Спасатель – это не профессия, а состояние души, - закончил свою историю спасатель.
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