Горели баня и дача
Ранним утром 9 октября в кооперативе «Ветеран» в Северо-Байкальском районе Бурятии на территории частного дома загорелась баня.
Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшее распространение огня. В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 16 кв. м.
Причиной пожара стал перекал печи.
По той же причине в этом кооперативе, но уже вечером, загорелся двухэтажный дачный дом.
На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Огонь повредил стену дома изнутри на площади 10 кв. м., сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии произошли пожары из-за перекала печи
Происшествия, Фото:
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