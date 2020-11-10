В Бурятии произошли пожары из-за перекала печи

Горели баня и дача



Ранним утром 9 октября в кооперативе «Ветеран» в Северо-Байкальском районе Бурятии на территории частного дома загорелась баня.



Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшее распространение огня. В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 16 кв. м.



Причиной пожара стал перекал печи.



По той же причине в этом кооперативе, но уже вечером, загорелся двухэтажный дачный дом.



На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Огонь повредил стену дома изнутри на площади 10 кв. м., сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



