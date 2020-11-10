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В Улан-Удэ в ДТП попал молодой водитель

В Улан-Удэ в ДТП попал молодой водитель
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Парень впервые попал в автоаварию

Накануне, 9 ноября, около 12-ти часов дня на улице Кабанская на выезде из микрорайона Бурвод в Улан-Удэ в направлении села Сотниково Иволгинского района Бурятии произошло ДТП. Авария случилась примерно через час после двух ДТП подряд.

По предварительным данным, молодой человек, управляя автомобилем «Тойота Виш», выехал со второстепенной дороги, не предоставив преимущество автомобилю «Тойота Ленд Крузер 200», который двигался по главной дороге направление в Сотниково.

- Автомобили получили сильнейшие механические повреждения. Возможно, стоимость ремонта превысит максимальную выплату по ОСАГО – 400 тысяч рублей, - прокомментировал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.

По его словам, виновником аварии стал 20-летний водитель. Он разбил новую машину, парень находился в сильнейшем в шоке произошедшего. Это ДТП стало его первым «боевым опытом» на дороге.

- Когда виновник выезжал со второстепенной дороги на главную, в правом ряду автомобили остановились чтобы его пропустить, по левому ряду двигался «Тойота Ленд Крузер 200», который не успел среагировать на действия виновника, чтобы избежать аварии. Водителю «Тойота Виш» автомобилисты, которые уступил дорогу, оказал «медвежью услугу», - сказал очевидец автоаварии.






ДТП
 
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