В Улан-Удэ в ДТП попал молодой водитель

- Когда виновник выезжал со второстепенной дороги на главную, в правом ряду автомобили остановились чтобы его пропустить, по левому ряду двигался «Тойота Ленд Крузер 200», который не успел среагировать на действия виновника, чтобы избежать аварии. Водителю «Тойота Виш» автомобилисты, которые уступил дорогу, оказал «медвежью услугу», - сказал очевидец автоаварии.

























