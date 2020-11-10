В Бурятии подростки угнали машину, чтобы покататься по селу

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Действия угонщиков попали на камеры видеонаблюдения



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух подростков за угон автомобиля УАЗ в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии. Друзья угнали машину и катались по районному центру.



Пропажу автомобиля выявил руководитель организации во время просмотра системы видеонаблюдения и сразу обратился в полицию. Несколькими днями ранее молодые люди ночью открыли ворота гаража, угнали УАЗ, а через несколько часов вернулись обратно и поставили автомобиль обратно.



В ходе просмотра видеоматериалов полицейские установили личности подозреваемых. Их задержали сотрудники Росгвардии на маршруте патрулирования.



Задержанные 17 и 18-летние молодые люди признались, что в тот вечер один них без спроса взял у отца гаражные ключи и угнали машину.



- Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



