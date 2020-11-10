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В Бурятии подростки угнали машину, чтобы покататься по селу

В Бурятии подростки угнали машину, чтобы покататься по селу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Действия угонщиков попали на камеры видеонаблюдения

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух подростков за угон автомобиля УАЗ в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии. Друзья угнали машину и катались по районному центру.

Пропажу автомобиля выявил руководитель организации во время просмотра системы видеонаблюдения и сразу обратился в полицию. Несколькими днями ранее молодые люди ночью открыли ворота гаража, угнали УАЗ, а через несколько часов вернулись обратно и поставили автомобиль обратно.

В ходе просмотра видеоматериалов полицейские установили личности подозреваемых. Их задержали сотрудники Росгвардии на маршруте патрулирования.

Задержанные 17 и 18-летние молодые люди признались, что в тот вечер один них без спроса взял у отца гаражные ключи и угнали машину.

- Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

угон Росгвардия
 
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