Действия угонщиков попали на камеры видеонаблюдения
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух подростков за угон автомобиля УАЗ в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии. Друзья угнали машину и катались по районному центру.
Пропажу автомобиля выявил руководитель организации во время просмотра системы видеонаблюдения и сразу обратился в полицию. Несколькими днями ранее молодые люди ночью открыли ворота гаража, угнали УАЗ, а через несколько часов вернулись обратно и поставили автомобиль обратно.
В ходе просмотра видеоматериалов полицейские установили личности подозреваемых. Их задержали сотрудники Росгвардии на маршруте патрулирования.
Задержанные 17 и 18-летние молодые люди признались, что в тот вечер один них без спроса взял у отца гаражные ключи и угнали машину.
- Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии подростки угнали машину, чтобы покататься по селу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Если бы не приехали, к утру нашли бы не людей, а трупы», - рассказал спасатель
Горели баня и дача
Парень впервые попал в автоаварию
Действия угонщиков попали на камеры видеонаблюдения
У него при себе было гашишное масло
Девушка испугалась уголовного преследования за «отмывание денег»
Во время спецоперации полиции в подпольном игорном заведении были игроки
Дорожные аварии заблокировали движение
Мужчина соврал, что потерял мобильный
Хозяйка переехала в новый дом и не успела забрать вещи
Погожий ноябрь не даёт косолапым уснуть
Пожар произошёл на Бурводе
Водитель отправился в колонию строгого режима
Девушка поверила лжесотруднику банка
Он нёс 500 граммов марихуаны