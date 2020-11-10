Запуганная мошенниками ангарчанка отдала 140 тысяч

Девушка испугалась уголовного преследования за «отмывание денег»
Сотрудники полиции Ангарска разбираются в обстоятельствах мошенничества, совершённого в отношении 27-летней девушки. Она, решив заработать перевела аферистам почти 140 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанка, находясь в декрете, решила найти дополнительный заработок в виде торгов на бирже. Увидев в Интернете подходящий сайт, она ввела для регистрации личные данные, после чего на её телефон поступил звонок. Представившись, мужчина объяснил ей условия торгов, но ангарчанка решила, что они ей не подходят и хотела прекратить разговор. Однако лжеброкер стал настаивать на продолжении общения, заявив, что уже заказал для женщины пароль для входа в кабинет стоимостью 120 тысяч рублей, и теперь она должна вернуть ему эти деньги.
Далее он стал угрожать, что со счёта ангарчанки в течение пяти лет ежемесячно будет сниматься по 35 долларов, а также ей грозит уголовное преследование за «отмывание денег».
Для закрытия счёта, по словам незнакомца, требовалось внести 100 долларов. Испугавшись, ангарчанка выполнила его требование, однако на следующий день звонок повторился. Лжеброкер сообщил, что для закрытия счёта она должна подтвердить свой кредитный потенциал, для чего оформить кредит в банке на сумму 30 тысяч рублей и перевести их на счёт, открытый на биржевом сайте. Но и этого оказалось недостаточно. Далее мошенник заставил её оформить в банке дополнительные кредитные обязательства на 100 тысяч рублей, а деньги снова положить на «брокерский счёт».
Только спустя неделю телефонных переговоров и тщетности попыток закрыть свой «счёт» ангарчанка обнаружила, что сайт, на который она вошла поддельный – его адрес отличается от адреса настоящей биржевой платформы, после чего обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Полиция предупреждает о том, что мошенники изобретают всё новые способы мошенничества, порой комбинируя их между собой. Поэтому при поиске любого способа заработка нужно тщательно проверять достоверность предоставляемой информации.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнка перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей.
Запуганная мошенниками ангарчанка отдала 140 тысяч
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