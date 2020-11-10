Полиция Улан-Удэ накрыла подпольный игровой клуб









Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».



В настоящее время устанавливается организатор и иные лица, причастные к незаконной деятельности.



Как сообщал «Байкал-Daily», в марте полицейские и росгвардейцы



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».В настоящее время устанавливается организатор и иные лица, причастные к незаконной деятельности.Как сообщал «Байкал-Daily», в марте полицейские и росгвардейцы пресекли незаконную деятельность игорного заведения по улице Геологическая, 28 а . Тогда изъяли 13 игровых автоматов, а также более 100 тысяч рублей.

Всего в 2020 году сотрудники МВД Бурятии обнаружили 13 игорных заведений. Из незаконного оборота изъято 290 единиц игрового оборудования, в том числе игровые автоматы, покерные столы, стол для игры в рулетку, рулетки, компьютерная техника, а также около 900 тысяч рублей.



Возбуждено 16 уголовных дел, восемь преступлений данной категории раскрыто.



Сообщить о незаконных игровых салонах жители Бурятии могут по телефонам: (3012( 29-28-92, 102 или 112.





В Улан-Удэ пресечена деятельность игорного заведения, расположенного в административном здании на проспекте Строителей. Операцию проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при силовой поддержке ОМОН «Кречет» Росгвардии, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по Бурятии.Во время операции в казино находились 22-летняя администратор и 29-летний охранник игрового подпольного клуба, а также трое игроков.При осмотре места происшествия оперативники изъяли 35 игровых автоматов, выручку более чем в 117 тысяч рублей, три сотовых телефона.- Установлено, что игорное заведение тщательно конспирировалось: снаружи имелись камеры видеонаблюдения, а допуск в казино имел строго ограниченный круг лиц. Посторонним двери не открывались, - отмечают в полиции.