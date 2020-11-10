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В Улан-Удэ на Кабанской случилось две аварии подряд

В Улан-Удэ на Кабанской случилось две аварии подряд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дорожные аварии заблокировали движение

Накануне, 9 ноября, на улице Кабанская в Улан-Удэ почти одновременно произошло ДТП.

По предварительным данным, около 10:40 перед пешеходным переходом в левом ряду пенсионер, управляя автомобилем «Тойота Королла», совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер». В аварии обошлось без пострадавших, иномарки получили незначительные механические повреждения.





Буквально минут через пятнадцать на этом же месте, но только в правом ряду в направлении города произошло ещё одно ДТП. На этот раз столкнулись «Ниссан Ноут» и «Тойота Королла Филдер». Здесь также обошлось без пострадавших.

- На данном участке образовалась огромная пробка, так как два ряда движения по улице Кабанская в направлении города были заблокированы этими двумя ДТП из четырёх автомобилей, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествий.




ДТП
 
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