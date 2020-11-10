В Улан-Удэ на Кабанской случилось две аварии подряд

Дорожные аварии заблокировали движение
Накануне, 9 ноября, на улице Кабанская в Улан-Удэ почти одновременно произошло ДТП.
По предварительным данным, около 10:40 перед пешеходным переходом в левом ряду пенсионер, управляя автомобилем «Тойота Королла», совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер». В аварии обошлось без пострадавших, иномарки получили незначительные механические повреждения.
Буквально минут через пятнадцать на этом же месте, но только в правом ряду в направлении города произошло ещё одно ДТП. На этот раз столкнулись «Ниссан Ноут» и «Тойота Королла Филдер». Здесь также обошлось без пострадавших.
- На данном участке образовалась огромная пробка, так как два ряда движения по улице Кабанская в направлении города были заблокированы этими двумя ДТП из четырёх автомобилей, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествий.
Девушка испугалась уголовного преследования за «отмывание денег»
Во время спецоперации полиции в подпольном игорном заведении были игроки
Дорожные аварии заблокировали движение
Мужчина соврал, что потерял мобильный
Хозяйка переехала в новый дом и не успела забрать вещи
Погожий ноябрь не даёт косолапым уснуть
Пожар произошёл на Бурводе
Водитель отправился в колонию строгого режима
Девушка поверила лжесотруднику банка
Он нёс 500 граммов марихуаны
Пешеход шёл по дороге
Мужчина отделался ограничением свободы
Перед решающим выстрелом он сделал два предупредительных
«После первого звонка моя бдительность была усыплена», - вспоминает потерпевшая
Потерпевший познакомился с вором в магазине