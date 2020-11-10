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Житель Бурятии обокрал сломавшую руку бывшую сожительницу

Житель Бурятии обокрал сломавшую руку бывшую сожительницу
Происшествия, 
Мужчина соврал, что потерял мобильный

В селе Хоринск 36-летняя женщина сломала руку. Сопроводить её в больницу она попросила бывшего сожителя.

После посещения врача пара решила выпить. Во время застолья хозяйка дома уснула, а очнувшись, не застала в доме гостя. С ним пропал и смартфон стоимость восемь тысяч рублей.

Женщина принялась звонить бывшему сожителю. Он признался, что взял телефон для звонка знакомым, но потерял его.

Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 32-летний сельчанин задержан. Кроме того, у одного из жителей Хоринска изъят якобы потерянный телефон. Выяснилось, что на самом деле подозреваемый его продал за 200 рублей.

Постоянного источника дохода он не имеет.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.

кража
 
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