Мужчина соврал, что потерял мобильный
В селе Хоринск 36-летняя женщина сломала руку. Сопроводить её в больницу она попросила бывшего сожителя.
После посещения врача пара решила выпить. Во время застолья хозяйка дома уснула, а очнувшись, не застала в доме гостя. С ним пропал и смартфон стоимость восемь тысяч рублей.
Женщина принялась звонить бывшему сожителю. Он признался, что взял телефон для звонка знакомым, но потерял его.
Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 32-летний сельчанин задержан. Кроме того, у одного из жителей Хоринска изъят якобы потерянный телефон. Выяснилось, что на самом деле подозреваемый его продал за 200 рублей.
Постоянного источника дохода он не имеет.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии обокрал сломавшую руку бывшую сожительницу
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