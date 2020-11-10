Житель Бурятии обокрал сломавшую руку бывшую сожительницу

Мужчина соврал, что потерял мобильный



В селе Хоринск 36-летняя женщина сломала руку. Сопроводить её в больницу она попросила бывшего сожителя.



После посещения врача пара решила выпить. Во время застолья хозяйка дома уснула, а очнувшись, не застала в доме гостя. С ним пропал и смартфон стоимость восемь тысяч рублей.



Женщина принялась звонить бывшему сожителю. Он признался, что взял телефон для звонка знакомым, но потерял его.



Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 32-летний сельчанин задержан. Кроме того, у одного из жителей Хоринска изъят якобы потерянный телефон. Выяснилось, что на самом деле подозреваемый его продал за 200 рублей.



Постоянного источника дохода он не имеет.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.



