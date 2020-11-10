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В Бурятии вор унёс на себе радиаторы и чугунную ванну

В Бурятии вор унёс на себе радиаторы и чугунную ванну
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Хозяйка переехала в новый дом и не успела забрать вещи

В октябре 2020 года в посёлке Таксимо в Бурятии 38-летний мужчина взломал дверь квартиры в старом аварийном доме. Там он снял пластиковое окно, срезал пять радиаторов отопления и забрал чугунную ванну. Изделия мужчина планировал сдать в пункт приёма металла. Владелица имущества не успела забрать эти вещи после переезда в новую квартиру.

Всё украденное вор перенёс к себе в квартиру, расположенную неподалёку.

Очевидцами преступления стали соседи, проживающие в доме напротив. Они и сообщили хозяйке.

Полиция задержала мужчину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Сейчас нигде не работает.

- Полиция в полном объёме изъяла похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 пп. «б», «в» ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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