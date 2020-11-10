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В Бурятии медведь подрал лодочный тент

В Бурятии медведь подрал лодочный тент
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Погожий ноябрь не даёт косолапым уснуть

В Баргузинском заповеднике в Бурятии на полевой базе Давша заметили следы медведей. Тёплая осень не даёт уснуть медведям, а обилие урожая кедровых шишек позволяет им питаться паданками.

- К концу первой декады ноября установилась тёплая погода около нуля. Выпавший снег подтаял и осел, местами оголив лесную подстилку буквально усеянную кедровыми шишками. В кедровниках в этом году был хороший урожай. Бушующие осенние ветра продолжают сбивать шишки, увеличивая количество паданки. Обилие корма и комфортная погода, позволяют медведям бодрствовать, - рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

По их словам, на днях они заметили свежие следы медвежьих жировок в кедровнике на экотропе, а один медведь прошёл по берегу Байкала перед посёлком.

- Молодая особь, судя по следам, заинтересовалась тентом на лодке. Ударив по нему лапой и укусив, неспешно пошёл дальше по пляжу, - рассказали сотрудники заповедника.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в Баунтовском районе Бурятии застрелили медведя, задравшего быка в посёлке Уакит.


медведь заповедник
 
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