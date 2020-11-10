На пожаре в Улан-Удэ пострадали двое взрослых и двое детей

Накануне вечером произошёл пожар в квартире многоэтажного дома по ул. Кабанская в Улан-Удэ.
На момент прибытия первого подразделения в квартире горели диван и постельные принадлежности. Спустя 11 минут пожар был полностью ликвидирован.
В результате отравления продуктами горения пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
- После осмотра медицинскими работниками все пострадавшие были отпущены, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Всего от МЧС России было задействовано семь единиц техники и 19 пожарных.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье на пожаре по улице Ключевская был спасён мужчина.
Всего от МЧС России было задействовано семь единиц техники и 19 пожарных.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье на пожаре по улице Ключевская был спасён мужчина.