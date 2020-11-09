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В Иркутской области любителя пьяной езды посадили на два года

В Иркутской области любителя пьяной езды посадили на два года
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Водитель отправился в колонию строгого режима

За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 28-летний житель Иркутска осуждён к реальному лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину задержали за рулём автомобиля на улице Просвещения. Медицинское освидетельствование показало наличие у гражданина алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Так как водитель не в первый попался на пьяной езде, на него было возбуждено уголовное дело. Ему назначено лишение свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на три года.



водители алкогольное опьянение
 
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