Девушка поверила лжесотруднику банка
22-летняя иркутянка отправила деньги мошенникам, представившимися сотрудниками банка.
Девушка поверила в излюбленную схему мошенников – легенду о несанкционированной атаке на банковский счёт. Сотрудник, представившийся работником службы безопасности банка, срочно попросил иркутянку перевести накопления на резервный счёт. С помощью услуги в онлайн-приложении девушка перевела 450 тысяч рублей. После этого абонентский номер «банка» стал недоступен, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Полиция в очередной раз призвала граждан соблюдать бдительность в работе с финансовыми операциями и тщательно перепроверять поступающую информацию,
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнка поверила аферистам и лишилась полутора миллионов рублей.
Иркутянка перевела аферистам почти полмиллиона рублей
Происшествия, Фото:
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