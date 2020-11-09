Житель Бурятии застрелил грозившего «ушатать» приятеля

Перед решающим выстрелом он сделал два предупредительных



В ночь с 4 на 5 февраля в Кяхтинском районе Бурятии произошло убийство. Сперва в доме местной жительницы компания мужчин распивала спиртное. Затем один из гостей отправился домой; по дороге возле заброшенного здания он встретил старых знакомых, которые припомнили прошлые обиды. На мужчину набросились и начали бить вырванным из палисадника штакетником.



Мужчине удалось убежать к себе домой. Один из нападавших пришёл следом и крикнул: «Выходи сюда, что гасишься!»



Сельчанин не на шутку перепугался и схватил ружьё, чтобы припугнуть непрошеного гостя. Однако нападавший по-прежнему шёл на него со штакетником.



Испуганный мужчина дважды выстрелил в воздух и попросил: «Уходи, оставь меня в покое!». Обидчик всё равно продолжал наступать. Когда между ними расстояние сократилось примерно до 13 метров, мужчина выстрелил в ноги нападавшего. Тот же всё продолжал материться и выкрикивать: «Перееду, ушатаю!». Также он угрожал, что подождёт сено и разобьёт стёкла.



Очередной выстрел оказался смертельным. Стрелок поняв, что застрелил человека, тут же обратился в полицию и всё рассказал.



На допросе у следователя он пояснил, что ружье было заряжено картечью, в одном заряде четыре картечи. Однако на большом расстоянии картечь могла разлетаться в стороны, поскольку ружьё было старое.



Задержанный заявил, что ружьё нашёл в сентябре 2016 года. Оружие принадлежало его деду, который умер, когда внук был маленьким. До этого он стрелял из ружья лишь раз, прошлой осенью охотясь на тарбаганов.



Мужчина частично признал вину в преступлении, но пояснил, что вынужден был защищаться.



Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к девяти годам шести месяцам колонии строгого режима.

