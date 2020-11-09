Улан-удэнец украл ковёр из медвежьей шкуры

Потерпевший познакомился с вором в магазине



В Улан-Удэ вечером 8 ноября 57-летний мужчина в магазине познакомился с молодым человеком и пригласил его домой, чтобы выпить. Супруги хозяина дома не было.



Захмелев, хозяин дома уснул. Проснувшись, он увидел, что нет телевизора и декоративного ковра из медвежьей шкуры. Гостя также не было. Ущерб составил 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Эксперт-криминалист на посуде нашёл отпечатки пальцев подозреваемого – условно осуждённого за наркотики 19-летнего горожанина. По горячим следам он задержан.



Парень признался в преступление. Подозреваемый нигде не работает и не учится, имеет 9 классов образования. Ещё в несовершеннолетнем возрасте он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Но из-за возраста реального наказания ему удалось избежать.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





