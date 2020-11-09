Вор специально оставил дверь открытой
В Чите полицейские задержали мужчину, обокравшего друга из мести.
Ранее в полицию обратился местный житель, сообщив, что из его квартиры украли сейф с 50 тысячами рублей внутри. Он ушёл на работу, а вернувшись, обнаружил открытую дверь и отсутствие сейфа.
- В результате оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, с которым они вместе снимали квартиру. От него получены признательные показания, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Со слов задержанного, накануне кражи между ними возник конфликт, и он решил отомстить обидчику. Зная, что у него в сейфе есть деньги, решил украсть его. А чтобы отвести от себя подозрений, оставил дверь открытой.
По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.
Мстительный читинец украл сейф
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Потерпевший познакомился с вором в магазине
Вор специально оставил дверь открытой
Кража произошла во время конфликта
Водитель возвращался после сбора конопли
Причиной стал шугоход
Мужчина пустил мясо собаки на «лечебные» цели
Мужчина рубил лес недалеко от своего села
На помощь пришлось звать пожарных
Пострадавший работает в местном муниципальном предприятии
Уличный грабитель напал на женщину со спины
Директор муниципального предприятия пытался продать лес, выделенный для школы
Неизвестные разгромили построенную пожилыми людьми площадку
Авария случилась в центре города
Когда приехали пожарные, мужчина лежал на лестничной площадке
Происшествия, 08.11.2020
Пожары произошли в разных районах республики