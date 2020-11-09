Мстительный читинец украл сейф

Вор специально оставил дверь открытой



В Чите полицейские задержали мужчину, обокравшего друга из мести.



Ранее в полицию обратился местный житель, сообщив, что из его квартиры украли сейф с 50 тысячами рублей внутри. Он ушёл на работу, а вернувшись, обнаружил открытую дверь и отсутствие сейфа.



- В результате оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, с которым они вместе снимали квартиру. От него получены признательные показания, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Со слов задержанного, накануне кражи между ними возник конфликт, и он решил отомстить обидчику. Зная, что у него в сейфе есть деньги, решил украсть его. А чтобы отвести от себя подозрений, оставил дверь открытой.



По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.





