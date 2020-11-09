Кража произошла во время конфликта
В Улан-Удэ 23-летняя девушка со своим знакомым сняла номер в гостинице. После этого они начали выпивать в баре на первом этаже отеля.
Из-за разногласий по поводу оплаты номера у девушки произошёл конфликт с администратором. Перепалка окончилась пропажей телефона сотрудницы отеля, стоимостью 16 тысяч рублей.
Как выяснилось, смартфон взял молодой человек. Парень увидел телефон и подумав, что он принадлежит подруге, передал ей.
- Девушка, находясь под действием гневных эмоций и алкоголя, не стала возвращать телефон администратору. А на вопросы, не видела ли она гаджет, отвечала отказом. Позже девушка сбыла его прохожему на одном из рынков, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Полицейские нашли у неё чехол от украденного телефона. Ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причинённый ущерб горожанка возместила.
Улан-удэнка украла телефон у администратора гостиницы
Происшествия, Фото:
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