Улан-удэнка украла телефон у администратора гостиницы

Кража произошла во время конфликта



В Улан-Удэ 23-летняя девушка со своим знакомым сняла номер в гостинице. После этого они начали выпивать в баре на первом этаже отеля.



Из-за разногласий по поводу оплаты номера у девушки произошёл конфликт с администратором. Перепалка окончилась пропажей телефона сотрудницы отеля, стоимостью 16 тысяч рублей.



Как выяснилось, смартфон взял молодой человек. Парень увидел телефон и подумав, что он принадлежит подруге, передал ей.



- Девушка, находясь под действием гневных эмоций и алкоголя, не стала возвращать телефон администратору. А на вопросы, не видела ли она гаджет, отвечала отказом. Позже девушка сбыла его прохожему на одном из рынков, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Полицейские нашли у неё чехол от украденного телефона. Ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причинённый ущерб горожанка возместила.





