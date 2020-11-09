В Улан-Удэ в машине с замазанным номером везли мешок наркотиков

В дальнейшем экспертиза показала, что содержимое мешка – марихуана весом более 5,5 килограммов.













Поздним вечером 7 ноября инспекторы ДПС на улице Мунгонова в Улан-Удэ остановили иномарку за нарушение ПДД. У машины не читался государственный регистрационный знак, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В салоне авто был обнаружен мешок с травой, от которой шёл запах конопли. Прибывшие оперативники при понятых изъяли находку дорожных инспекторов.31-летний водитель признался, что собрал коноплю около села в Тарбагатайском районе и возвращался домой.Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за незаконный оборот наркотиков, а также за управление автомобиля в состоянии опьянения. Мужчина трудоустроен.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.