В Иркутской области сорвало понтонный мост

Причиной стал шугоход



7 ноября шугоходом сорвало понтонный мост через реку Лена в селе Верхоленск Качугского района Иркутской области.



В момент срыва людей и автомобильной техники на мосту не было.



- Сообщение с левобережной стороной в селе Верхоленск нарушено. Въезды на мост перекрыты, - сообщает администрация Качугского района.



Для проезда техники имеется объездная дорога из посёлка Качуг через Заячью Падь. В данный момент дорога обследуется.







