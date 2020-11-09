Причиной стал шугоход
7 ноября шугоходом сорвало понтонный мост через реку Лена в селе Верхоленск Качугского района Иркутской области.
В момент срыва людей и автомобильной техники на мосту не было.
- Сообщение с левобережной стороной в селе Верхоленск нарушено. Въезды на мост перекрыты, - сообщает администрация Качугского района.
Для проезда техники имеется объездная дорога из посёлка Качуг через Заячью Падь. В данный момент дорога обследуется.
В Иркутской области сорвало понтонный мост
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Потерпевший познакомился с вором в магазине
Вор специально оставил дверь открытой
Кража произошла во время конфликта
Водитель возвращался после сбора конопли
Причиной стал шугоход
Мужчина пустил мясо собаки на «лечебные» цели
Мужчина рубил лес недалеко от своего села
На помощь пришлось звать пожарных
Пострадавший работает в местном муниципальном предприятии
Уличный грабитель напал на женщину со спины
Директор муниципального предприятия пытался продать лес, выделенный для школы
Неизвестные разгромили построенную пожилыми людьми площадку
Авария случилась в центре города
Когда приехали пожарные, мужчина лежал на лестничной площадке
Происшествия, 08.11.2020
Пожары произошли в разных районах республики