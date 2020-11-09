В Бурятии следы трактора привели к «чёрному» лесорубу

Вскоре лесники обнаружили мужчину, который заготавливал древесину. На просьбу предоставить правоустанавливающие документы он сознался, что спилил сосны незаконно.







Во время рейда в лесах Кижингинского района Бурятии инспекторы республиканского агентства лесного хозяйства обнаружили следы трактора.Инспекторы решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам. Оставленный след вёл их глубоко в лес. По мере приближения к месту стали слышны звуки бензопилы.Нарушителем оказался житель села Кижинга. Он успел заготовить около 18 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 500 тысяч рублей.Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ-82», прицеп и бензопила были изъяты.В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.