В Бурятии следы трактора привели к «чёрному» лесорубу

Во время рейда в лесах Кижингинского района Бурятии инспекторы республиканского агентства лесного хозяйства обнаружили следы трактора.
Инспекторы решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам. Оставленный след вёл их глубоко в лес. По мере приближения к месту стали слышны звуки бензопилы.
Вскоре лесники обнаружили мужчину, который заготавливал древесину. На просьбу предоставить правоустанавливающие документы он сознался, что спилил сосны незаконно.
Нарушителем оказался житель села Кижинга. Он успел заготовить около 18 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 500 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ-82», прицеп и бензопила были изъяты.
В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.