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В Бурятии в наледи застряли грузовик и «Лексус»

В Бурятии в наледи застряли грузовик и «Лексус»
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
На помощь пришлось звать пожарных

В ночь с 6 на 7 ноября в службу «112» в Бурятии поступило сообщение от водителя грузовика Freightliner на трассе Таксимо –Северомуйск. Грузовой автомобиль прочно застрял в наледи.


На место выехали пожарные. Несколько попыток вытащить грузовик результатов не дали. Машина по-прежнему находится на месте.

- Сейчас пожарные принимают все возможные меры для устранения наледи, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


Этот инцидент стал не единственным. Вчера вечером пожарные выезжали на ту же трассу Таксимо – Северомуйск, где застрял ещё один автомобиль. На этот раз помощь понадобилась водителю «Лексуса».

- Автомобиль застрял в наледи, которая образовалась в результате осадков и резкой смены температуры воздуха. Пожарные оперативно вытащили машину с помощью троса, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.




пожарные дороги
 
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