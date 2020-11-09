 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

В Улан-Удэ грабитель пытался спрятаться в закрытом магазине

В Улан-Удэ грабитель пытался спрятаться в закрытом магазине
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Уличный грабитель напал на женщину со спины

В выходной день на улице Шмидта в Улан-Удэ на женщину напал прохожий. Грабитель вырвал из рук дамскую сумку. Его ориентировка была передана всем наружным нарядам полиции и Росгвардии.

- Приметы были неточные. Потерпевшая не успела рассмотреть грабителя, который напал сзади, ударил несколько раз ногой беспомощную женщину и вырвал из рук сумку, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Когда росгвардейцы осматривали ближайшие улицы, они обратили внимании на мужчину, который при виде патруля стал вести себя подозрительно. Он забежал на крыльцо закрытого продуктового магазина и стал стучать в дверь.

При проверке документов у мужчины во внутренних карманах его куртки обнаружили планшет, косметичку и дисконтные карты. Потерпевшая узнала свои вещи.

Как выяснилось, после грабежа мужчина вытащил ценные вещи из сумки, в темноте перепутав дисконтные карты с банковскими.

Задержанным оказался не работающий 29-летний уроженец Еравнинского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».


грабеж Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ грабитель пытался спрятаться в закрытом магазине
В Улан-Удэ грабитель пытался спрятаться в закрытом магазине
Происшествия, 09.11.2020
Уличный грабитель напал на женщину со спины
В Иркутской области предъявили обвинение директору МУП
Происшествия, 09.11.2020
Директор муниципального предприятия пытался продать лес, выделенный для школы
В Бурятии вандалы довели до слёз стариков
В Бурятии вандалы довели до слёз стариков
Происшествия, 09.11.2020
Неизвестные разгромили построенную пожилыми людьми площадку
В Улан-Удэ пожарные спасли мужчину
В Улан-Удэ пожарные спасли мужчину
Происшествия, 09.11.2020
Когда приехали пожарные, мужчина лежал на лестничной площадке
В Бурятии горели баня, дом, гараж и котельная
В Бурятии горели баня, дом, гараж и котельная
Происшествия, 08.11.2020
Пожары произошли в разных районах республики
В Бурятии сгорело 4 центнера сена
В Бурятии сгорело 4 центнера сена
Происшествия, 08.11.2020
Также пожар повредил дощатый забор
В Бурятии подожгли магазин
В Бурятии подожгли магазин
Происшествия, 08.11.2020
Виновник пожара устанавливается
В Бурятии заблудилась пьяная девушка
В Бурятии заблудилась пьяная девушка
Происшествия, 07.11.2020
«Сидела на земле, обхватив ноги», - рассказали пожарные
В Улан-Удэ штормовой ветер привёл к массовым отключениям света
В Улан-Удэ штормовой ветер привёл к массовым отключениям света
Происшествия, 07.11.2020
Стала известна картина последствий пятничной метели
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия, 07.11.2020
Пользователи шутят по поводу инцидента на Элеваторе
Ангарчанина оштрафовали за видео «Вконтакте»
Ангарчанина оштрафовали за видео «Вконтакте»
Происшествия, 06.11.2020
Пользователь разместил экстремистское видео

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^