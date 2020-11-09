Уличный грабитель напал на женщину со спины
В выходной день на улице Шмидта в Улан-Удэ на женщину напал прохожий. Грабитель вырвал из рук дамскую сумку. Его ориентировка была передана всем наружным нарядам полиции и Росгвардии.
- Приметы были неточные. Потерпевшая не успела рассмотреть грабителя, который напал сзади, ударил несколько раз ногой беспомощную женщину и вырвал из рук сумку, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Когда росгвардейцы осматривали ближайшие улицы, они обратили внимании на мужчину, который при виде патруля стал вести себя подозрительно. Он забежал на крыльцо закрытого продуктового магазина и стал стучать в дверь.
При проверке документов у мужчины во внутренних карманах его куртки обнаружили планшет, косметичку и дисконтные карты. Потерпевшая узнала свои вещи.
Как выяснилось, после грабежа мужчина вытащил ценные вещи из сумки, в темноте перепутав дисконтные карты с банковскими.
Задержанным оказался не работающий 29-летний уроженец Еравнинского района.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
В Улан-Удэ грабитель пытался спрятаться в закрытом магазине
Происшествия, Фото:
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